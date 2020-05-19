Son dakika - Işıtan Gün açıkladı! "Acun Ilıcalı ile görüştük"

Acun Ilıcalı'nın bir süredir Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı konuşuluyordu. Resmi bir açıklama yapan Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu.

19 Mayıs 2020, Salı 11:12 Son Güncelleme:
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Son dakika - Işıtan Gün açıkladı! 'Acun Ilıcalı ile görüştük'

Acun Ilıcalı'nın bir süredir Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı konuşuluyordu. Resmi bir açıklama yapan Işıtan Gün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu.

Acun Ilıcalı canlı yayında açıklamıştı...

Acun Ilıcalı, 3 ay önce Fortuna Sittard ile "ortaklık" için görüştü ancak sonuç alınamadı. Şu ana kadar konuşulan bir rakam yok ve koronavirüs nedeniyle görüşmenin devamı gelmedi. Salgın sonrası yeni bir görüşme ve teklif olabilir olası satış ihtimali hala var.



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