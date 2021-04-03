Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin'e gönderme yaptı. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Hatayspor - Galatasaray maçı öncesinde tecrübeli antrenör yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada eksik olan futbolcularını belirtirken "2 futbolcumuzu düğüne yani Covid'e verdik." sözlerini sarf etti. Bu düğün Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin düğünüydü.

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren sarı kırmızılı takım, 90 dakika sonunda Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.





Maçın sonlarına doğru Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen ve geçen sene futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklayan Yalçın Ayhan, maç ile ilgili bir tweet attı.

Tweet'te "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci’nin düğünü." ifadeleri yer alıyordu.

Galatasaray'ın da istediği ancak devre arasında Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Yalçın Ayhan'ın bu tweet'ini beğenerek, Levent Şahin'e göndermede bulundu.



