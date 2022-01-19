Son dakika! İrfan Can Kahveci maç sonu isyan etti: 'Ben Fenerbahçeliyim'

Süper Lig 'in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Altay'ı konuk etti. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte, karşılaşmada fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sözlerine hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı anarak başlayan İrfan Can Kahveci, "Ahmet kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Hem altyapıda hem A takımda çok yıllarımız geçti." dedi.

"Algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar"

Eleştirilere yönelik tepkisini dile getiren İrfan Can Kahveci, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı camiadan özür dileriz. Uzun zamandır sustum. Sabrettim. Üstümüze çok algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Futbol eleştirilir ama karakterimi asla eleştiremezler. Bugün de akıllarından geçenleri biliyorum. Bugün iyi oynadı, çıktı konuştu diyorlar. Yenildikten sonra konuşmuyor diyorlar. Yok hocayı yemişiz. Onun gibi cümleler kullanılıyorlar. İrfan'ın 5 kilo fazlası var diyorlar. Sabrettim, sustum. Susmam, kabul ettiğim anlamına gelmiyor." sözlerini söyledi.

"Ben Fenerbahçeliyim"

Fenerbahçe taraftarı olduğunun altını çizen İrfan Can Kahveci sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Elimden geldiğince emek vermeye çalışıyorum. Taraftarımızdan ricam, bu takımın arkasında durmaları. İnşallah bu galibiyet, galibiyet serimizin bir başlangıcı olur. Taraftarlarımıza saygımız sonsuz. Hiçbir zaman taraftarımıza karşı bir saygısızlık yapamam çünkü ben Fenerbahçeliyim. Ben 4-5 yaşında sabahtan akşama kadar sokakta top oynarken nasıl keyif alıyorsam, bugün de öyle. Burası benim hayalimdi. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum, sonrasında Avrupa hayalim var. Taraftarlarımız dün ıslıkladılar, bugün alkışlarlar. Bir şey diyemem çünkü ben de Fenerbahçe taraftarıyım."



