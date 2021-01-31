Son dakika | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasını giydi

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe formasını giydirdi ve transfer yarışını galip tamamlayan kulüp oldu. Başakşehir tesislerinde iki takım yöneticileri de hazır bulunurken başarılı oyuncu formayı da üzerine geçirdi.

Fenerbahçe Kulübü de yaptığı paylaşımla "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" açıklamasını yaptı.









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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır."

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, idari koordinatör Selçuk Şahin ve idari menajer yardımcısı Emir Yolaç da resmi evrak işleri için Başakşehir Kulübü'ne geldi.

İşte İrfan Can Kahveci'nin transfer detayları

Fenerbahçe kulubü KAP'a açıklamada İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. Fenerbahçe, bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro ve bonus olarak 1 milyon Euro ödeneceğini ayrıca 11 milyon Euro’dan fazla satış olursa satıştan %20 payı Başakşehir'e verileceğini açıkladı













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Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye çok yakın... Sarı Lacivertliler bugün yapılan görüşmeler sonunda hem oyuncuyu hem de kulübü Başakşehir'i ikna etmeyi başardı. Artık herkes resmi açıklamayı bekliyor.

Son dönemde transferlerini sosyal medyada büyük ilgi çeken bir tarzda açıklayan ve yorumlayan Fenerbahçe, yine ilginç bir paylaşım yaptı ve sosyal medya hesaplarından 'Kahve' paylaşımı yaptı. Bu paylaşım 'Transfer bitti' yorumlarının yapılmasını sağladı.











