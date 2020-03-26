Son dakika | İranda Corona Virüs nedeniyle 157 kişi daha hayatını kaybetti!
Corona Virüs son dakika haberi... İran'da etkisini gösteren Corona Virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ülkede toplam can kaybı sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Corona Virüs son dakika haberi... İran'da etkisini gösteren Corona Virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ülkede toplam can kaybı sayısı 2 bin 234'e yükseldi
İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 234'e yükseldiği ifade edildi.
Ülkede son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 29 bin 406'ya yükseldiği bildirildi.