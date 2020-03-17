Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) coronavirüs tehdidinin yayılmasının ardından bir son dakika açıklaması daha yaptı.

Komiteden yapılan açıklamada yaz aylarında düzenlenmesi planlanan organizasyonla ilgili şu an sert bir karar alınmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Şu aşamada Tokyo 2020 için 4 ay önceden sert bir karar almayacağız" ifadesi kullanılarak normal takvime sadık kalınacağı mesajı verildi.

Bunun yanı sıra olumsuz gelişmelerin devam edilmesi halinde komitenin kararını yeniden gözden geçireceği, bugünkü açıklamanın nihai bir karar olmadığı mesajı da verilmiş oldu.