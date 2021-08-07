İngiliz devi Chelsea, kadrosuna katmayı planladığı Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Maviler, Inter'de forma giyen Lukaku'yu renklerine bağladı. Londra ekibinin bu transfer için 115 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması beklenirken, Belçikalı golcünün yeni takımından yıllık 12 milyon euro kazanacağı belirtildi. Sözleşmenin süresiyle ilgili olarak ise henüz bir açıklama yapılmadı.









2. Chelsea dönemi

Geçtiğimiz sezon Inter'de lig şampiyonluğu yaşayan Romelu Lukaku, 36 Serie A maçında gösterdiği 24 gol 10 asistlik performansla şampiyonluğun mimarı olmuştu. Öte yandan, 28 yaşındaki futbolcu 2011-2014 yılları arasında da Chelsea'nin kadrosunda yer almıştı.