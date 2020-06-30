Eşref Hakimi resmen Inter'de... 2 sezondur Borussia Dortmund'da kiralık oynayan ve sözleşmesinin bitmesiyle Madrid'e geri dönen ancak kulübünün sözleşme teklifini reddeden Eşref Hakimi, Inter'le anlaşma sağladı.

Bu sabah saatlerinde Milano'ya gelen ve sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki sağ bek için Inter Real Madrid'e 40 milyon euro ödeyecek. Maç performansına göre bu rakam 5 milyon euro daha artabilir. Genç oyuncu Milano ekibiyle 5 senelik sözleşme imzaladı ve yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Eşref Hakimi 7 yaşındayken Real Madrid kulübüne katılmıştı.

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