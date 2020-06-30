Son dakika... Inter Eşref Hakimi'yi resmen bitirdi
Son dakika haberi... Real Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddeden Eşref Hakimi, bu sabah geldiği Milano2daki sağlık kontrollerini tamamladı ve Antonio Conte'nin takımıyla 5 senelik sözleşme imzaladı.
Eşref Hakimi resmen Inter'de... 2 sezondur Borussia Dortmund'da kiralık oynayan ve sözleşmesinin bitmesiyle Madrid'e geri dönen ancak kulübünün sözleşme teklifini reddeden Eşref Hakimi, Inter'le anlaşma sağladı.
Bu sabah saatlerinde Milano'ya gelen ve sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki sağ bek için Inter Real Madrid'e 40 milyon euro ödeyecek. Maç performansına göre bu rakam 5 milyon euro daha artabilir. Genç oyuncu Milano ekibiyle 5 senelik sözleşme imzaladı ve yıllık 5 milyon euro kazanacak.
Eşref Hakimi 7 yaşındayken Real Madrid kulübüne katılmıştı.