Son dakika... İngiltere'de bıçaklama ve soygun şoku! Andre Wisdom hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... İngiltere Championship takımlarından Derby County oyuncusu Andre Wisdom bıçaklandı ve soyuldu. 27 yaşındaki oyuncu olaydan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.
İngiltere'de futbol dünyasını sarsan bir soygun olayı daha yaşandı. Geçen sene Mesut Özil ve Kolasinac'a yapılan bıçaklı soygun denemesinin ardından, bir başka oyuncu bu kez benzer bir saldırıyı yara almadan atlatamadı.
Arabadan çıkarken saldırdılar
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin 27 yaşındaki oyuncusu Andre Wisdom, bir yakınını ziyaret etmeye giderken, arabasından çıktığı esnada saldırya uğradı ve bıçaklanarak soyuldu.
Başarılı sağ bek oyuncusunun olaydan ksıa süre sonra etraftakilerin ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Oyuncunun durumuyla ilgili İngiliz medyasında ise detaylı bir bilgi verilmedi.
Mesut ve Kolasinac da saldırıya uğramıştı
Hatırlanacağı üzere geçen yaz, bir Türk restoranı çıkışında Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Kolasinac da arabalarına binerken motorlu bir çetenin saldırısına uğramış ve olayı yara almadan atlatmışlardı.