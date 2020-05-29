Corona virüs salgını nedeniyle futbola ara verilen İngiltere'de Premier Lig, 17 Haziran'da yeniden başlamaya karar verirken İngiltere Futbol Federasyonu, FA Cup için belirlenen tarihleri de onayladı.

Corona virüs salgını nedeniyle futbola ara verilen İngiltere'de Premier Lig, 17 Haziran'da yeniden başlamaya karar verirken İngiltere Futbol Federasyonu, FA Cup için belirlenen tarihleri de onayladı.

Federasyon yaptığı açıklamada FA Cup'ın yeniden başlaması adına belirlenen tarihleri duyurmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. FA Cup'ta çeyrek final maçlarının 27-28 Haziran tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

Yarı finaller için 11-12 Temmuz tarihleri belirlenerken final için ise 1 Ağustos tarihine karar verildi.

Maçların oynanacağı yerler ve saatleri hakkında daha fazla bilginin ilerleyen süreçte ilan edileceği açıklandı.

4 Mart'ta oynanması planlanan fakat şimdi 27-28 Haziran'da oynanması beklenen çeyrek finallerdeki eşleşmeler ise şu şekilde:

Leicester City - Chelsea

Newcastle United - Manchester City

Sheffield United - Arsenal

Norwich City - Manchester United