Son dakika gelişmesi... Göztepe'de yeni teknik direktör belli oldu. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılı ekibin yeni hocası İlhan Palut oldu. İzmir ekibi, genç hoca ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Palut, yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak.

İlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de formasını giydiği Hatayspor'da yaşayan Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2. Lig'de şampiyon yaptı.

Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1. Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırdı. Palut, bu sezon 1'inci Lig'de Hatay'daki görevinden 6'ncı hafta sonrası ayrıldı. İlhan Palut, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in son 3 yılda takımı emanet ettiği üçüncü Süper Lig deneyimi olmayan teknik adam olacak.



