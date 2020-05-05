Ankaragücü'nde corona virüs paniği yaşanıyor. Süper Lig'e hazırlık kapsamında futbolcularını gruplar halinde toplamaya başlayan ve tedbir amaçlı test yaptıran Başkent ekibinde Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin sonucunun pozitif çıktığı ileri sürüldü.

Faty'nin herhangi bir semptomunun olmadığı ancak test sonucunun tüm kulübü üzdüğü ifade edildi.

Bir başka iddiaya göre Faty'nin ailesinde de pozitif vakalar bulunuyor. Bu arada Ankaragücü konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı ancak yapılan açıklamada isim verilmedi.

Faty'nin tedbir amacıyla gözetim altına alındığı ve birkaç gün içinde yeni bir teste tabi tutulması da planlanıyor.

Ankaragücü'nden açıklama

Ankaragücü de yaptığı resmi açıklamada bir futbolcusunun testinin pozitif çıktığını ve tedavi altına alındığını duyurdu.

Ömer Necati Albayrak / Fanatik.com.tr



