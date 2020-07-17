Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Feyenoord ile yolları ayrılan ve boşta olan Renato Tapia'nın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

America Television; Celtic, Rangers, Cruz Azul, Boca Juniors ve Celta Vigo'nun da kadrosuna katmak istediği Perulu ön liberonun önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giymek üzere olduğunu duyurdu. La Liga ekibi Celta Vigo'nun da ısrarla istediği Tapia'nın kısa süre içerisinde kesin kararını vereceği aktarıldı.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 26 resmi maçta görev alan Tapia, 3 gol, 5 asist yaptı. Kariyerine Club Esther Grande de Bentín takımında başlayan Tapia, daha sonra Twente U21, Twente, Feyenoord ve Willem II kulüplerinde oynadı. Renato Tapia, Peru Milli Takımı ile şimdiye dek 53 maça çıkarken 3 gol kaydetti.



