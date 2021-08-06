Futbol tarihinde bir devir sona erdi, Barcelona'da Lionel Messi defteri resmen kapandı. Barcelona'da kırılmadık rekor bırakmayan, sayısız başarılara imza atan ve 6 kez Ballon d’Or ödülünü kazanan 34 yaşındaki yıldızın bir sonraki durağı merak konusu olurken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Görüşmeler başladı

Ünlü Fransız gazeteci Mohamed Bouhafsi, Fransız devi PSG'nin Arjantinli süperstar ile görüşmelere başladığını duyurdu. Bouhafsi, iki taraf arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ve PSG'nin transferi sağlayacak çözüm adına oldukça dikkatli davrandığını vurguladı.

PSG ve Manchester City, Lionel Messi'nin yüksek maaşını karşılayabilecek birkaç kulüpten biri olarak öne çıkıyor.

PSG'nin ekonomik gücü yeterli

Fransız ekibinin ekonomik gücünün Messi'nin maliyetini karşılamak için yeterli olması, Neymar, Mbappe, Icardi ve Di Maria gibi yıldızların kadroda bulunması Arjantinli süperstarın transfer iddialarını güçlendiriyor. Geçmişte de adı PSG ile anılan Messi'nin sonraki durağı Paris olabilir.









Barcelona’nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10’u La Liga, 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile sayısız başarıya ve rekora imza atan yıldız oyuncu geçtiğimiz yaz transfer sezonundan beri transfer spekülasyonlarının merkezinde yer alıyor.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü kazandı.







