MENÜ

Son dakika iddiası: Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu

Real Madrid’den ayrılan Gareth Bale’in MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

25 Haziran 2022, Cumartesi 18:57 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika iddiası: Gareth Bale'in yeni takımı belli oldu

Real Madrid ile sözleşmesi biten Galli yıldız Gareth Bale MLS’in yolunu tuttu. Fabrizio Romano’nun haberine göre Los Angeles ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gareth Bale’in kontratında sözleşme uzatma maddesi de bulunuyor. Los Angeles FC’nin resmi duyuruyu yapmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

İtalyan yıldız Giorgio Chiellini’nin ardından Gareth Bale’i de kadrosuna katan Los Angeles FC bu sezon ikinci yıldız transferini yapmış oldu. 32 yaşındaki yıldızın ilk maçı 8 Temmuz tarihinde LA Galaxy ile oynanacak El Trafico derbisi olacak. 


İlgili Haberler
Avrupa'da biten tüm önemli transferler! (2022/23 güncel yaz transfer sezonu)


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...