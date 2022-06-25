Real Madrid ile sözleşmesi biten Galli yıldız Gareth Bale MLS’in yolunu tuttu. Fabrizio Romano’nun haberine göre Los Angeles ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gareth Bale’in kontratında sözleşme uzatma maddesi de bulunuyor. Los Angeles FC’nin resmi duyuruyu yapmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

İtalyan yıldız Giorgio Chiellini’nin ardından Gareth Bale’i de kadrosuna katan Los Angeles FC bu sezon ikinci yıldız transferini yapmış oldu. 32 yaşındaki yıldızın ilk maçı 8 Temmuz tarihinde LA Galaxy ile oynanacak El Trafico derbisi olacak.







