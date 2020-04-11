Son dakika iddiası: Galatasaray-Radamel Falcao rüyası sona eriyor

Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Türkiye’de çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getirirken sarı-kırmızılı yönetim de yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarına "Teklif de yok, isteyen de yok. Zaten gönderen de yok" yorumunu yapmıştı. Son dönemde Katar ve Suudi Arabistan'da yayın yapan gazeteler, Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin Kolombiyalı yıldızla ilgilendiğini iddia etmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da geçtiğimiz yaz transfer döneminin en çok ses getiren transferi olan Falcao takımdan ayrılıyor. Haberde Radamel Falcao ile Al Sadd, Al Nasr ve Al-Hilal'in ciddi şekilde ilgilendiği ve transfer için kısa sürede Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan yıldız oyuncunun 2 sezon daha mukavelesi bulunuyor. Sezon başında taraftarın büyük sevgi gösterisi ile İstanbul’a adım atan Radamel Falcao, bu sezon 20 resmi maçta 10 gol attı, 1 de asist yaptı.

Falcao giderse en ciddi aday Hulk

Radamel Falcao'nun Arap yarımadasına olası transferi ile plansız ve forvetsiz kalmak istemeyen sarı-kırmızılılar rotayı Hulk'a kırmıştı. Çin'in SIPG takımından ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı yıldızla en ciddi ilgilenen kulüp Galatasaray. 33 yaşındaki futbolcunun kontratı bu yılın Kasım ayında sona eriyor.

Kontrat uzatma teklifini reddeden Hulk, Cimbom'a gelerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Bunun için de Çinli yetkililerden özel izin istedi.







