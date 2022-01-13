Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe , geçici olarak eski hocası İsmail Kartal'ı takımın başına getirmişti. Kartal'ın açıklanması ile Almanya'ya giden Ali Koç, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Joachim Löw ile anlaşmaya vardı.

Yıllık 5 milyon Euro, yardımcıları için yıllık 1.5 milyon Euro...

Daha önce anlaşmaya varılamayan Alman çalıştırıcı, Ali Koç'un Almanya'ya giderek, bizzat görüşmesi ve planlamanın yapılması, Löw'ün teklifi kabul etmesinde etkili oldu. Joachim Löw için yıllık 5 milyon Euro ve yardımcıları için de yıllık 1.5 milyon Euro verilecek.

Sezon sonuna kadar yakından takip edecek

Sarı-Lacivertli takımın başkanı Ali Koç, yeni sezon planlamaları konusunda görüşmeler yaptığı Joachim Löw ile her konuda anlaşmaya vardı. Koç, takımdaki futbolcuların bütün bilgilerini içeren dosyalar hocaya verdi. Löw, takımı sezon sonuna kadar yakından takip edecek.

Löw ile sağlanan anlaşmanın detayları:

Ali Koç ve Joachim Löw arasında sağlanan anlaşmanın detayları belli oldu. Löw'ün şartları, Fenerbahçe tarafından kabul edildi.

• 2.5 yıllık sözleşme

• 4-5 yardımcısı ile gelme garantisi.

• Futbol tamamen Löw’e bağlanacak.

• Takıma önümüzdeki sezon için 5-6 transfer takviyesi garantisi verildi.

• 30 ile 35 milyon Euro’luk transfer bütçesi garantisi sunuldu.

• Sadece futbol takımı değil en alt takımlarına kadar Löw'ün belirlediği isimler çalışacak.

• Saha içinde ve saha dışında takım ile bir bütün oluşturacak bir ismi sportif direktör gelecek.

• Sportif direktör hem transfer konusunda hem de takımın bütün sorunları konusunda Löw'e yardımcı olacak.

• Samandıra tesislerinde sadece sportif direktör ve futbolcular bulunacak. Yöneticiler tesise ancak Löw'den izin alarak gelecek.

Üst akıl olacak

Löw ile anlaşılması üzerine listedeki diğer teknik direktörler, beklemeye alındı. Sarı-Lacivertliler'in geçici teknik direktörü İsmail Kartal ile yakınlığı bilinen Joachim Löw, Kartal ile sürekli iletişim halinde kalarak, üst akıl olacak.

Ajansspor