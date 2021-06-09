Fenerbahçe 'nin teknik direktör listesinde en üst sıralarda yer alan Paulo Fonseca ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Jose Mourinho sonrası arayışa giren Tottenham'ın Fonseca ile anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Portekizli teknik adamın Londra ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Braga'da adını duyuran Fonseca, 12 yıllık Luce döneminin ardından Skahktar'a imza atmış ve Ukrayna'daki performansıyla Roma'nın başına geçmişti.

2019/20 sezonu başında Roma'ya gelen Fonseca, ilk sezonunda ligi 5. sırada tamamladı. Fonseca idaresindeki Roma, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükselirken, Serie A'da sezonu 62 puanla 7. sırada tamamladı. 48 yaşındaki hoca, sezon sonu itibariyle takımdan ayrıldı.





Fenerbahçe-Fonseca iddiaları kuvvetlenmişti

Fenerbahçe’nin teknik adam adayları arasında yer olan Portekizli çalıştırıcının yardımcısı Nuno Campos, sosyal medyadan yaptığı hamleyle heyecan yaratmıştı. Atlara ve binicilik sporuna büyük ilgi duyan Campos, Instagram’da İstanbul’dan 3 ayrı binicilik kulübünü takibe aldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe-Fonseca iddiaları kuvvetlenmişti.

Nuno Campos ve ailesi, gittikleri her ülkede bol bol binicilik merkezlerini ziyaret ediyor. 46 yaşındaki antrenör uzun süredir Fonseca’nın ekibinde yer alıyor ve gittiği her takımda yardımcılığını yapıyor.