Beşiktaş , Galatasaray 'ın da transfer gündeminde yer alan Valentin Rosier'i bonservisiyle kadrosuna katıyor. Beşiktaş Yönetimi, futbol kariyerini Siyah Beyazlı formayla sürdürmek istediğini vurgulayan Fransız sağ bekin bonservisini almak için Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı. NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Rosier için 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalayacak.

Galatasaray’ın da talip olduğu Fransız yıldız, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı için Sarı Kırmızılılar, Sporting Lizbon ile anlaşmasına rağmen görüşmeleri askıya almıştı.

Rosier, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu.

Ateşi yaktı!

Bu son dakika gelişmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Rosier ile ilgili övgü dolu tweetler atarken 'Rosier İçinHavaalanına' hastaghini de trend topic listesine soktu. Beşiktaş Fransa hesabı, 24 yaşındaki sağ bekin şampiyonluk kutlamasından bir karesini paylaşmasına yorum yapan Rosier de transfer iddialarını güçlendirdi.

Beşiktaş'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

'Beşiktaş’ta kalmak ve orada oynamak istiyorum'

Portekiz ekibi Sporting’e oyuncunun bonservisi için Beşiktaş’ın 4.4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine karşılık, Galatasaray’ın 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği gelen haberler arasındaydı. Bu teklifler karşısında daha fazla para kazanmak isteyen Sporting’in Roiser’e, ’Galatasaray’a git’ dediği ancak Fransız sağ bekin; ’Kesinlikle Beşiktaş’ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş’a verin’ diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtilmişti.







