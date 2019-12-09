Son dakika | İddaa şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının büyük bölümünün tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Haftayı galibiyet ile kapatan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oranları düştü.
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Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları...
▪ Fenerbahçe: 2.65
▪ Galatasaray: 2.65
▪ Beşiktaş: 4.50
▪ Trabzonspor: 8.00
▪ Başakşehir 15.00
▪ Sivasspor 20.00
İddaa şampiyonluk oranları (ESKİ)
▪ Fenerbahçe: 2.70
▪ Galatasaray: 2.70
▪ Beşiktaş: 4.75
▪ Trabzonspor: 9.00
▪ Başakşehir 12.00
▪ Sivasspor 35.00