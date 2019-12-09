Son dakika | İddaa şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların 14. hafta maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

09 Aralık 2019, Pazartesi 17:25 Son Güncelleme:
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Son dakika | İddaa şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının büyük bölümünün tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Haftayı galibiyet ile kapatan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin oranları düştü.

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Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları...

▪ Fenerbahçe: 2.65

▪ Galatasaray: 2.65

▪ Beşiktaş: 4.50

▪ Trabzonspor: 8.00

▪ Başakşehir 15.00

▪ Sivasspor 20.00

İddaa şampiyonluk oranları (ESKİ)

▪ Fenerbahçe: 2.70

▪ Galatasaray: 2.70

▪ Beşiktaş: 4.75

▪ Trabzonspor: 9.00

▪ Başakşehir 12.00

▪ Sivasspor 35.00

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