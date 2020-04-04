İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlaması getirilen 31 ilde hangi durumlarda seyahat kısıtlaması için istisnalar getirileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge gönderdi.

Buna göre; tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler valilik/kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi verilebilecek.