İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve bu konudaki tüm detayları da biraz önce valilerimize gönderdiğimiz genelgede ifade etme fırsatı bulduk.

İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır.

Dört temel meseleyi kaçırmadık. Birincisi kamu düzeni, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması, üçüncüsü üretimin devam etmesi, dördüncüsü sosyal izolasyon. Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 + Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur bir telaşa gerek yok.

Bu saatte sokakta Türkiye'de açık olan yerler çok az olduğu için milletimizin telaşı var, ben bunu da normal karşılıyorum. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Sadece marketler açık değil.

Şöyle bir telaş olmasın. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın.

Vatandaşlarımızı bir bulaçtan korumak için bu adım atılmıştır. Tam tersine bir bulaşa kapılmak için marketlerde veya fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini belirtmek istiyorum.

Tüm hastaneler, eczaneler, kamu hastaneleri bunların herhangi bir kısıtlaması söz konusu değildir.

Tedarik zincirine bir kısıt getirilmedi. Lojistik firmaları, gıda taşınması, şehirlerarası taşımaların hiçbirine kısıt getirilmedi.

Tarım alanlarında bozulmayla karşılaşılabilecek ürünlerin toplanmasına kısıt getirilmedi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE SÖYLENEBİLİR MİYDİ?

Daha büyük bir telaş olurdu. Bu yarım saat içinde acil ihtiyaçlarını alacaklar olabilir. Ama 12'den sonra kimseyi görmeyeceğimizi düşünüyorum.

Genelge çok açık şekilde onu belirtiyor. Biz bir pandemi dönemindeyiz. Eczanelerin açık olması gereklidir, sağlık kuruluşların açık olması gereklidir. Sağlık raporu olanlar gidebilecekler. Basın mensupları sokağa çıkabilecekler. Basın mensupları sokağa çıkabilecekler.

Toplu taşıma araçları yok. İşine gitmek zorunda olanlarla ilgili kısıtı koyduk.

Eczaneye gidecekse gidebilir. Ama aynı zamanda fırın araçları çalışacaklar, ekmek dağıtımında çalışacaklar.

Soylu, 'sokağa çıkma yasağına uymayanların cezası nedir' sorusuna ise "2 ay ila 1 yıl arasında hapis cezası var. 3 bin 186 liraya kadar da para cezası söz konusu" cevabını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Bilim Kurulu toplantısı sonrası sorulan sokağa çıkma yasağı sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşlarımızı uyardım. Bu dönemde ne kadar hareketli bir ortama girilmez ise, kendi kendine izolasyon ne kadar çoğalır ise başarı oranımız o derece artmış olur. Önümüzdeki hafta bu tablonun seyrini göreceğiz. Ona göre sıkı tedbir konusunda tekrar düşünülür."