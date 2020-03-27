İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler hakkında konuştu.

Süleyman Soylu şehirlerarası yolculuklar hakkında "Bu akşamdan itibaren mücbir sebep olmazsa, izni yoksa şehirden şehire otobüs seyahatleri kısıtlanacak. Özel araçlarla şehirden şehire seyahat konusuna da bakacağız. Bu geceden itibaren hafta sonlarında mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarlarında spor yapmak, yürümek, balık tutmak yasaklanacak.