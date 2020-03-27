SON DAKİKA! İçişleri Bakanı corona virüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı
Son dakika haberi... Corona virüs salgını ile ilgili alınan yeni önlemler hakkında İçişleri Bakanı Süleyman açıklamalar yaptı. Soylu, şehirlerarası otobüs yolculuklarının kısıtlanacağını söyledi. İçişleri Bakanı ayrıca bugünden itibaren piknik yapılması ve balık tutulmasını yasaklayacaklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler hakkında konuştu.
Süleyman Soylu şehirlerarası yolculuklar hakkında "Bu akşamdan itibaren mücbir sebep olmazsa, izni yoksa şehirden şehire otobüs seyahatleri kısıtlanacak. Özel araçlarla şehirden şehire seyahat konusuna da bakacağız. Bu geceden itibaren hafta sonlarında mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarlarında spor yapmak, yürümek, balık tutmak yasaklanacak.