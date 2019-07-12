SON DAKİKA! Ianis Hagi transferi resmen açıklandı!

Babası Gheorghe Hagi'nin hem teknik direktörü hem de sahibi olduğu Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi'nin yeni takımı belli oldu. Yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren futbolcular arasında yer alan ve Galatasaray'ın da gündemine gelen 20 yaşındaki Rumen futbolcu, bugün kendisini Belçika şampiyonu Genk'e bağlayan sözleşmenin altına imzasını attı.

Haberi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyuran Genk kulübü, yetenekli oyuncuyla ile 2024 yılına dek anlaşıldığını belirtti. Daha önce bizzat Viitorul Başkanı Gheorghe Popescu tarafından Barcelona'dan teklif aldığını duyurulan genç 10 numara, dün akşam saatlerinde Genk şehrine gelmişti. Hagi için ödenen bonservis bedelininse 8 milyon euro olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler