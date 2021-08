BB Erzurumspor'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan Hüseyin Çimşir, Skorer'e konuştu. Hüseyin Çimşir; Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Alexander Sörloth ile ilgili itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam açıklamalarında Uğurcan Çakır'a da değindi. İşte Hüseyin Çimşir'in açıklamaları ve kullandığı ifadeler...

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ KULÜPLER OLUYOR"

Şu an bol bol maç izliyoruz, idman programları izliyoruz. Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki maçlar izliyoruz. Zamanımızı bu şekilde değerlendirerek kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman görüştüğümüz kulüpler oluyor ama şu an itibariyle yok. Bekliyoruz. İyi bir fırsat olursa değerlendirmeye düşünüyorum.

"İYİ BİR EKİP BIRAKTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Üç aşağı beş yukarı zaten konuşuldu bazı şeyler. Ben 22 maçlık Trabzonspor macerasının kendi açımdan, belki şampiyonluk olmadı ama, sonuç itibariyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Türkiye Kupası’nda final oynayan bir takım bıraktık. Ligi 2. Bitiren bir takım oldu. Geliştirdiğimiz oyuncular oldu ve oyun anlamında da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama maalesef ülkede her şey sonuç üzerine olduğu için çok fazla itibar görmedi orada yaptıklarımız. Ben kendimi belki çok ifade etmedim. Trabzonspor’daki teknik adamlığım sürece kendime yatırım yapmadım. Daha çok Trabzonspor’u nasıl şampiyon yapabiliriz onun üzerine yoğunlaştım. Ligde son iki hafta mağlubiyetimiz var kendi adıma. Kupada da Denizli mağlubiyetimiz vardı, penaltılarla turu geçtik. Sonuç itibariyle de o takım final oynadı ve Türkiye Kupası’nı kazandı. Bu süreçte ben kulübe yardımcı antrenör olarak girmiştim ve koyulan hedef 3 yıl içinde ekonomiyi düzeltip, iskelet bir kadro yapıp, sonrasında şampiyonluğu kutlayacak bir takımdı. Oyuncu kalitesi olarak iyi bir ekip bıraktığımızı düşünüyorum. Geçen yıl ve bu yıl üzerine konularak Trabzon takımı şu anda iyi ve alternatifli bir takım oldu.

"ALTERNATİFLİ BİR KADROMUZ YOKTU"

Bizim o dönemde çok alternatifli oyuncumuz yoktu. Ayrılan oyuncularımız oldu. Sakatlık yaşayan futbolcularımız oldu. Sosa’yı kaybetti, Nwakaeme’yi kaybettik, Ekuban’ı kaybettik ama ona rağmen o takım yarışın sonuna kadar yarışın içerisinde oldu. Ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum hem kendim hem ekibim adına.

"ERZURUMSPOR'UN YÖNETİLİŞ TARZINI ÇOK DOĞRU BULMADIM"

Trabzon’dan ayrıldıktan sonra gelen birkaç tane teklif vardı ama olmadı en son Erzurumspor ile görüştük. Sağ olsun o zamanki kulüp başkanı bizi davet etti. Gittik. Giderken dersime iyi çalıştığımı düşünüyorum. orada nelerin eksik olduğunu aşağı yukarı planlamıştık. Erzurum’da sözleşmemin bitiş süresi 18 gün. Aşağı yukarı bu 18 günde 5 tane maç oynadık. Gittiğim ilk hafta başkan ayrıldı veya zorunda bırakıldı diyelim. Ben 1.haftada takımın neye ihtiyacı olduğunu onlara detaylı bir biçimde sunmuştum. Hem kulüp ayrılan başkanına hem devam eden kulüp başkanına hem de belediye başkanına. Erzurum’da çok sevdiğim insanlar var. Taraftarını da çok sevdim ama yönetiliş tarzlarını çok doğru bulmadığımı söyleyebilirim.

"ÇAYCININ ADINI ÖĞRENMEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIK"

Ben 1.haftada onlara bu raporu sunmuştum ama benden 5 ay sonra Yılmaz hoca orada daha açık bir şekilde olayları anlattı. Ben ayrılırken yönetim bana hocam sen haklısın ama biz bunları yapamayacağız dedi. Netice itibariyle yapamadıkları zaman kaçınılmaz son belli oluyor. Benden sonra 3 hoca ile daha çalıştılar. Hatta benden daha tecrübeli hocalarla çalıştılar. Ama bu iş çalışarak oluyor tecrübe ile değil. Gerçekler vardır ve gerçeklerden uzak olduklarını düşünüyorum Erzurum yönetiminin. Benden sonra 13 transfer yaptılar ve ciddi paralar harcadılar. Sonuç itibariyle de küme düştüler. Orayı da rencide etmek istemiyorum ama bir belediye başkanı var evlerden uzak. Futbolun her tarafına karışmak istiyor. Orayı biraz Türk futbolunun yönetiliş biçimine benzetiyorum. Bu adam her şeyi bildiğini iddia ediyor, her şeye karışmak istiyor. Yaşanan ciddi sıkıntılı süreçler var orada. Sürekli kulübe, hocasıyla transferiyle müdahale etmek isteniyor. Erzurum futbolu çok seven bir şehir. Ama böyle sıkıntılar yaşanıyor. Tekrar söylüyorum, benlik bir şey olmadığını düşünüyorum. 18 günde daha çaycının adını öğrenmeden ayrılmak zorunda kaldık. O düzen orada değişmediği sürece sıkıntı yaşayacaklardır.

SORLOTH İTİRAFI

Ben Sörloth Türkiye’ye dönerse Trabzon’a döneceğini düşünüyordum ama Trabzonspor oraya Cornelius transferini yaptı. Evet biraz zor görüyorum ama olursa ben Sörloth’un faydalı olacağını düşünüyorum. Sörloth oyun anlamında Türkiye ligine uygun bir santrafor. Çok da başarılı. Bir tek sıkıntı şu olabilir; beklenti çok yüksek. Beklenti fazla olacağı için dönerse Trabzonspor’daki performansı herkes ondan bekleyecek. Bu süreçte zorlanırsa bu sefer olumsuz eleştiri gelirse, biraz duygusal bir arkadaş, tek problem yaşarsa bundan yaşar.

UĞURCAN ÇAKIR'IN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Turnuva başlamadan biz kendi takımımıza hemen final oynarız diye tüm oyuncuları, belki teknik ekibi bir noktaya çıkarttık. Sonra da bunu zirveye çıkartırken, o kadar o potansiyel olmadığını bildiğimiz için nasıl yerden yere vururuz diye biraz böyle acımasızca eleştiri yapabilmek için çıkarttık aslında. Tabii istediğimiz bir performans değil. Çok haksızlık yapıyoruz biz oyuncularımıza. Belki Uğurcan üzerinden belki diğerlerinden. Sadece bu işi Uğurcan değil Avrupa’da oynayan da oynamayan oyuncumuz da orayı kaldıramadı. Uğurcan belki de ilk kez Avrupa’da mücadele etti. Sıkıntımız şu bana göre, biz milli takımda birlik sağlayamıyoruz. Orayı da takım taraftarlarına çeviriyoruz. İşte Altay ve Uğurcan kıyaslaması mesela. Hangi kulüp kimin oyuncusu oradaysa onu oynatmak istiyor. Bu böyle bir şey değil. En büyük sıkıntımız bu. Orada bir teknik ekip var. Biz zaten o arenalarda olan bir milli takım değiliz. Orası farklı bir turnuva. Biz oralarda ne kadar bulunursak, oyuncu performanslarımız ya da turnuva davranışlarımız o kadar yükselir. Ancak biz ben kendimi bildiğimden beri günlük başarılarla yaşayan kulüpler veya takımlarız. Bir yerlere kadar geliyoruz. Ondan sonrası yok. Buralarda sürekli olmamız gerekiyor. Hem oyuncumuzu daha iyi fiyata pazarlarız, hem kendimizi geliştiririz.

"OZAN TUFAN VE ABDÜLKADİR ÖMÜR BELÇİKALI OLSAYDI"

Oyunculara gelirsek, ben kulüplerin oradaki 2 yada 3 maça baktığını çok düşünmüyorum. Ancak Türk pasaportu Avrupa’da çok para etmiyor. En fazla Cenk Tosun 25 milyon kazandırmıştı. Onun haricinde 17 milyon var Yusuf başka da yok. Türk pasaportu Avrupa’da para etmiyor oyuncudan ziyade. Belki Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür Belçikalı olsaydı 50-60 milyondan başlayacaklarını düşünüyorum. bence bunlar Avrupa Turnuvası’ndaki performanslara bağlı değil, kulüplerin Türk ligine bakışlarıyla alakalı.

GELECEK HEDEFLERİ

Kendi hedefim tabii var ama biraz daha kendi planlarımıza dair bir takım bulmamız gerekiyor. Hedefleri bizimle ölçüşen. Bir yerde çalışmak için çalışmayı düşünmüyorum. Acele etmeden bekleyeceğim. Kafama göre bir proje gelirse olur çünkü Erzurum’da bu sıkıntıyı yaşadım. Benlik bir olay olmamasına rağmen süreç bana zarar verdi. İnşallah kafamıza yatkın bir yapılanma olursa bunu değerlendiririz.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA MACERASI

Zor bir rakip çektiler ama oluşturdukları kadro itibariyle ciddi bir takım oldular. Ofansif anlamda güçlüler. Belki bu kadar ofansif oynadıkları zaman savunma anlamında bazen problemler yaşanabiliyor ki Molde ve Malatya maçında zaman zaman gördük. Ancak izleyene zevk veren bir takım. Kaliteli oyuncuları var. İş çözen oyuncu sayısı fazla. Yetenekli oyuncularla birlikte oynadıktan sonra seyirciye zevk veren bir oyun oynandığını düşünüyorum. Roma karşısında da ben kafa kafaya bir maç bekliyorum Trabzonspor’dan. Gönlümüz tabii ki Trabzonspor’dan yana.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA

Ligi değerlendirebilmek için 6-7 haftaya ihtiyaç var. İlk haftada çok sağlıklı değil yorum yapmak bence. Nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemli. Ancak ilk hafta maçlarını izlediğimde, Trabzonspor’u, Beşiktaş ’ı, Altay takımını özellikle beğendim. Karagümrük fena değildi. Bu takımlar biraz daha futbol anlamında diğer takımların önüne geçtiler. Geçen yıldan eksik gördüğüm ama tekrar söylüyorum çok sağlıklı bir değerlendirme olmaz bu, Hatay takımını biraz daha geride gördüm. Sivas’ta biraz yorgunluk var onu da düşünerek yorgunluk var gibi gözüküyor. Ancak hoca ve ekip olarak bence bu ligde tekrar çıkış yapabilecek takımlardan bir tanesi. Karagümrük lige ses getirecektir. Adana Demirspor tecrübeli oyuncuları kadrosuna kattı ve zamana ihtiyaçları var. Fenerbahçe transferleri bitirince ve sakatlıklar ortadan kalkınca daha iyi bir takım olacak. Yeni bir teknik adam, yeni bir oyun anlayışları var. Galatasaray genç oyuncularla tecrübelileri harman yaptı bunun sancısını çekiyorlar belki biraz ama 2-3 yıl sonra bir iskelet takım oluşur bu kadrodan. Bunun faydasını görecekler. Trabzonspor kadro olarak favori. Beşiktaş ise oyun ve kalite anlamında yarışta olacaklar. Rize’nin, Gaziantep’in, Kayseri’nin süreye ihtiyaçları var.

LİGDEKİ HOCA DEĞİŞİKLİKLERİ

Elinizde 27-28 tane oyuncu oluyor. Bu oyuncuları istediğiniz zaman yollama şansınız olmuyor. Oyuncuyu çok fazla değiştirme şansınız yok, yönetimi değiştirme şansınız yok en basiti teknik adam değiştirmek ülkede. Maliyeti uygun taraf teknik adam oluyor. Kulüplerde bunu tercih ediyorlar. Benim düşüncem şu, başlangıçta bir insana inanıyorsanız göreve getirin. Göreve inanıp getirdiğiniz bir insansa da arkasında durun 5 hafta 10 hafta süreç lazım. Teknik adamın elinde 1- 2 hafta için sihirli değnek yok ki bir şeyi değiştirsin. Bu süreci inandığınız teknik adama vermek zorundasınız. Maalesef geliyor bir yere kadar, en ufak bir olumsuzlukta teknik adam değiştiriliyor. Dünyanın her tarafında var ama bizim ülkemizde bu daha fazla ve sık başvurulan bir yöntem. Bunu bir şekilde değiştirmemiz lazım.

Milliyet / Skorer