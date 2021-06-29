EURO 2020 Son 16 Turu'nda Çekya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Hollanda Milli Takımı'nda Frank De Boer dönemi sona erdi. Bugün Frank De Boer ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri arasında gerçekleşen toplantıdan yolların ayrılması kararı çıktı.

Frank De Boer, 23 Eylül 2020'de Ronald Koeman'ın yerine göreve getirilmişti. 2022 Dünya Kupası'nı da kapsayan sözleşmesine rağmen bu yolculuğa Frank De Boer ile devam edilmemesi kararı alındı.

1 Eylül'de Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Norveç ile karşılaşacak Hollanda, yeni bir teknik direktör için arayışlara başlayacak.