Türkiye Basketbol Federasyonu ve misli.com, Türk basketbolu adına çok değerli bir iş birliğine imza attılar. TBF ve misli.com arasında iki sezonluk ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu, Türkiye Basketbol Ligi'nin de isim sponsorluğu konusundaki işbirliği anlaşması imzalandı. Detayların paylaşıldığı basın toplantısı sonrası ise Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaklaşan Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Hidayet Türkoğlu, "Ben bunu daha önce de açıklamıştım, yeniden açıklamak istiyorum. Başkan adaylığımı daha önce de söylediğim gibi yeniden söylüyorum. Amacımız, her adayın kendisini ifade edeceği ve projelerini anlatacağı bir süreç olması. Zaman zaman kulağımıza gelen kötü şeyler de oluyor. 5 senede somut anlamda yaptıklarımızı herkesle paylaşıyoruz. Sponsor gelirlerimiz, Türk sporcular için yaptıklarımızla büyük değerler kattığımızı düşünüyoruz. Bizi eleştirebilirler ama son 5 yılı başarısızlık olarak görmeleri gerçekten üzücü. İster istemez cevap vermemiz gerekiyor. Bizi eleştirenlerin neler yaptıklarını da merak ediyoruz. Biz projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kulüplerle iletişimimiz gerçekten çok iyi. Önümüzdeki 3 yılın da bu şekilde devam etmesini istiyoruz ve buradan başkan adaylığımı tekrar ediyorum" dedi.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu'nun da yeniden aday olduğu seçimler için daha önce de Harun Erdenay ve Erman Kunter, adaylıklarını açıklamışlardı.