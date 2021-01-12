SON DAKİKA | Hidayet Türkoğlu açıklama yaptı: Görevimin başındayım

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Türkoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden el çektirildiği ve odasının boşaltıldığı iddia edilirken, bu konunun 3 yıl önce de gündeme geldiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişken açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimimi ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak olan seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yönetimin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İHA



