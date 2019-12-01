SON DAKİKA! Hentbol takımında feci kaza

Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Hentbol Federasyonu açıkladı

Türkiye Hentbol Federasyonu da kaza sonucu iki sporcunun vefat ettiğini sitesinden açıkladı.

THF'den yapılan açıklama şöyle;

Kadınlar 2. Lig takımlarımızdan Ordu Gençlerbirliği Spor Kulübünün C grubunda bugün oynanacak Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK müsabakası için Yozgat’a giderken kaza geçirdiği haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 sporcumuzun maalesef hayatını kaybettiği, 4 sporcumuzun da yaralı olduğu bilgisi ulaşmıştır.

Hayatını kaybeden sporcularımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.



