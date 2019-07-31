SON DAKİKA! Henry Onyekuru imzayı atıyor!

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru'nun yeni takımı büyük oranda belli olmuş gibi görünüyor. Fransızların saygın spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberine göre 22 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'yla anlaştı.

Haberde Premier Lig'de oynamak için çalışma iznini bir türlü alamayan genç yeteneğin önümüzdeki birkaç saat içinde Monaco için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. Beş yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen yıldız isim için Everton kulübüne ödenecek bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olacağı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler