Galatasaray 'ın yeni sezon öncesi Monaco'dan kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Henry Onyekuru, sosyal medya üzerinden Sarı-Kırmızılılar'a veda etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Onyekuru, her şey için teşekkürlerini ileterek Galatasaray'a bol şanslar diledi.

İlk olarak 2018-19 sezonunda Everton'dan Galatasaray'a kiralanan Onyekuru, 2019'da Fransız ekibi Monaco'ya transfer olduktan sonra da 2019-20 ve 2020-21 sezonlarının ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 14 maçta süre alan Nijeryalı oyuncu, 5 gollük katkı sağlamayı başarmıştı. Everton'dan kiralanana ve Galatasaray'da ilk dönemini geçirdiği 2018-19'da ise ligde 31 maça çıkarken 14 gol, 3 asist ile şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı.



