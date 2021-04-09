Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın ikinci gününde Türkiye’yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek olan Hatice Kübra İlgün, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Rusya’dan Alena Mironyuk’u, çeyrek finalde Yunanistan’dan Fani Tzeli’yi ve yarı finalde Letonya’dan Inese Tarvida’yı mağlup ederek finale yükseldi. Finalde iki kez olimpiyat şampiyonu olmuş İngiliz Jade Jones ile karşılaşan milli tekvandocu, rakibine yenilerek Avrupa ikinciliğini kazandı.

Kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeliha Ağrıs ise, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Sırbistan’dan Jovana Musicki’yi, çeyrek finalde Yunanistan’dan Christina Tyrologou’yu ve yarı finalde Macaristan’dan Luca Patakfalvy’i 16-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Zeliha Ağrıs, 2017 dünya şampiyonası finalinde yendiği Rus rakibi Tatiana Minina’ya bu kez mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

63 kiloda Hakan Reçber de finalde İspanya’dan Joan Jorquera’yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar ile erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ve 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu madalya mücadelesi verecek.



