Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor transfere hızlı girdi. Güney ekibi Facundo Sanchez, Ruben Ribeiro ve Arturo Mina'yı kadrosuna kattı. Yeni transferlerin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Sağ bek Arjantin'den...

Juan Sebastian Veron'un kulübü Estudiantes'in önemli oyuncusu sağ bek Fegundo Sanchez ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Son 5 sezondur Estudiantes formasını 170 kez giyen istikrarlı oyuncu için Sosa ve Belluschi de Hatayspor transfer komitesine olumlu rapor verdi. Oyuncuyla ayrıca La Liga ekibi Levante de yakından ilgileniyordu.

10 numara Portekiz'den

Hatayspor ayrıca 10 numara transferini de bitirdi. Bu bölge için uzun süredir araştırmalar yapan Süper Lig'in yeni takımı Gil Vicente ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ruben Riberio ile anlaştı. Sezonun ikinci yarısında 13 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Riberio Sporting Lizbon forması da giymişti.

Hatayspor üçüncü transferini ise Yeni Malatyaspor'dan yaptı. Ekvadorlu stoper Arturo Mina ile her konuda anlaşma sağlandı.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL