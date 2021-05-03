Son dakika | Hatayspor'dan koronavirüs iddialarına yalanlama geldi
Son dakika haberi... Hatayspor'da Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer alan iki futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı ise koronavirüs vakaları haberlerini yalanladı.
Süper Lig'de bu sezon UEFA Avrupa Ligi potasında yer alan Hatayspor'da iki oyuncunun ve teknik ekipten bir kişinin testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Ajansspor'un haberine göre; Hataysporlu iki oyuncunun Beşiktaş maçında forma giydikleri belirtildi.
Akdeniz ekibinde geçtiğimiz hafta teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve genç teknik adam Beşiktaş maçında takımının başında sahaya çıkamamıştı.
Hatayspor'dan yalanlama
Ntvspor'a konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, koronavirüs vakaları iddiasını yalanladı. Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.