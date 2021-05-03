Süper Lig'de bu sezon UEFA Avrupa Ligi potasında yer alan Hatayspor'da iki oyuncunun ve teknik ekipten bir kişinin testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Ajansspor'un haberine göre; Hataysporlu iki oyuncunun Beşiktaş maçında forma giydikleri belirtildi.

Akdeniz ekibinde geçtiğimiz hafta teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve genç teknik adam Beşiktaş maçında takımının başında sahaya çıkamamıştı.

Hatayspor'dan yalanlama

Ntvspor'a konuşan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, koronavirüs vakaları iddiasını yalanladı. Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.







