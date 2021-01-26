TEKLİFLER YURTDIŞINDAN

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kavlak, "Hatayspor'u çok iyi organize olmuş bir takım olarak değerlendirebiliriz. Ömer Erdoğan'la anlaşarak, teknik direktör konusunda doğru bir tercih yaptık. Boupendza gol kralı olursa çok seviniriz. Şu ana kadar 13 gol attı. Hatayspor'dan gol kralı çıkarsa çok seviniriz; ama önemli olan takımın başarısı. Boupendza da bunun farkında... Boupendza ili bir kaç teklif aldık. Bunlar yurtdışından gelen teklifler. Yurtiçinden teklif yok. Ne resmî ne de menajerler tarafından kendisine yurtiçinden teklif var. Yurtdışından teklifler var. Biz mutlak biçimde satmayız demiyoruz. İyi bir fiyat gelirse neden değerlendirmeyelim. Sadece Boupendza ile ilgili değil; başka oyuncularımıza iyi teklifler gelirse değerlendiririz" dedi.



