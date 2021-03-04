Atakaş Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz'ın ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi. 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat olarak sezonu kapatması bekleniyor.

Hatayspor açıklama yaptı!

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Selim Ilgaz’ın yapılan ilk tetkiklerinde, ön çapraz bağında parsiyel (kısmi) yırtık tespit edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı kontroller ve MR tetkikinden sonra oyuncumuzun son durumu netleşecektir. Geçmiş olsun Selim. En kısa zamanda yeniden aramıza dönmen dileğiyle.