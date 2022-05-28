Son dakika | Hatayspor, Munir Mohammedi ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sezonun sona ermesiyle birlikte Faslı kaleci Munir Mohammedi ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hatayspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atakaş Hatayspor'umuzun mefaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz"

2020'de Malaga'dan transfer edilen 33 yaşındaki kaleci, bu sezon toplam 35 maçta Hatayspor'un kalesini korumuştu.