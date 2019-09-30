Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden Hatayaspor'da şok bir gelişme yaşandı. 2016-2017 sezonundan beri Hatayspor'un başında yer alan İlhan Palut'la yolların ayrıldığı iddia edildi. Hatay'ı 2. Lig'den 1. Lig'e çıkaran, geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönen Palut'un ayrılık haberinin ardından taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı, tesisleri bastı. Yönetimi eleştiri yağmuruna tutan taraftarlar, İlhan Palut'un görevinde devam etmesi çağrıda bulundu.

Göz alıcı performans

2017-18 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'u lider tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisi, özellikle ikinci yarıda göz alıcı bir performans ortaya koymuş ve Şubat ayından itibaren ligde yenilgi yüzü görmemişti. Kısıtlı imkanlara rağmen beklentilerin üstüne çıkan Hatayspor, play-off finalinde Gazişehir'e penaltılarla kaybetmiş ve Süper Lig'e yükselme şansını kıl payı kaçırmıştı.

Galatasaray'a gol averajıyla elenmişti

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakarak tüm dikkatleri üzerine çeken Palut'un öğrencileri, çeyrek final rövanşında Galatasaray'ı kendi sahasında 4-2 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için gol averajıyla elenmişti.

Tekliflere rağmen Hatay'da kalmıştı

Hatayspor'a oynattığı oyunla adından söz ettiren teknik direktör İlhan Palut, her ne kadar mutlu sona ulaşamasalar da futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Göz alıcı bir performans ortaya koyan başarılı hoca, Hatay'daki başarısının adından Süper Lig kulüperinin dikkatini çekmeyi başarmış ve teklif almasına rağmen Hatayspor'da kalmıştı.

'Süper Lig'e çıkarmadan gitmek yok'

Hatayspor’un altyapısından yetişip formasını giyen, kaptanlığını yapan ardından teknik direktör olarak camiaya şampiyonluk tattıran İlhan Palut, aldığı tekliflere rağmen yeni sözleşmeye imza atıp görevine devam etmişti. İlhan Palut, kendisine gelen transfer tekliflerini geri çevirerek, ilk görüşmeyi takımına vermiş ve takımda kalmak istediğini ve yarım kalan işini tamamlamak istediğini ifade etmişti. Hatayspor’un Fahri ve Onursal Başkanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Palut'a “Hatayspor’u Süper Lige çıkarmadan gitmek yok” mesajını vermişti.

Hatayspor'un bugün İlhan Palut konusunda resmi açıklama yapması bekleniyor.