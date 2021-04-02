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Son dakika | Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti

Son dakika haberi... Süper Lig'de Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi değişti. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen oldu..

02 Nisan 2021, Cuma 14:07 Son Güncelleme:
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Son dakika | Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti

Süper Lig'de Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi değişti.

Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen oldu..

Fırat Aydınus uzun bir sürenin ardından Galatasaray maçına atanmıştı.

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi!

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır. 


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