Son dakika | Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti
Son dakika haberi... Süper Lig'de Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi değişti. Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen oldu..
Süper Lig'de Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi değişti.
Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen oldu..
Fırat Aydınus uzun bir sürenin ardından Galatasaray maçına atanmıştı.
Galatasaray'dan resmi açıklama geldi!
Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır.