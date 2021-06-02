Son dakika | Hatayspor, Fatih Kuruçuk transferini açıkladı

Süper Lig'in bu sezon flaş ekiplerinden biri olan Hatayspor, transferde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Hatay ekibi Fatih Karagümrük’te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük’te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Fatih Kuruçuk bu sezon Karagümrük formasıyla toplamda 16 maça çıktı.









Fanatik duyurdu!

Transfer açıklanmadan önce Gazetemiz editörlerinden Yakup Çınar özel haberinde belirttiği gibi Fatih Kuruçuk ve Saba Lobjanidze ile anlaşma sağlanmıştı. Hatayspor'un kısa süre içinde Ankaragücü'nden Saba Lobjanidze'yi de kadrosuna kattığını açıklaması bekleniyor.





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