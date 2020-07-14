Hatayspor başkanı Nihat Tazearslan'ın Trtspor canlı yayınındaki açıklamaları şu şekilde:

Scout ekibimizin yaptığı çalışmaları inceledik. İskeleti bozmayı düşünmüyoruz. Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum.

Her şampiyonluğun bir öyküsü vardır ve o şampiyonluk öyküsünün içinde de bir maç vardır, bir gol vardır. Bizim için de bu Keçiörengücü maçı ve Soner'in attığı goldür.



