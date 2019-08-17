Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş istifa ettiğini açıkladı.

Şaş, istifa ettiğini instagram hesabından duyurdu.

İşte Hasan Şaş'ın hesabından paylaştığı o istifa metni...

Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın...

Ayrıca Hasan Şaş, Denizlispor maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allah'ın adaletiyle ezileceksiniz." şeklinde bir paylaşım daha yaptı.



