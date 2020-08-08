Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Ali Kaldırım, 2012 yılında başyalan Fenerbahçe macerasının sona erdiğini ifade ederken 8 yıl önce kulübe transferini sağlayan eski Başkan Aziz Yıldırım ile kendisine zor zamanlarda gösterdiği destekten dolayı Başkan Ali Koç'a teşekkür etti.

Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı açkılmala şu şekilde: "2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram 8 yılın ardından sona erdi. Kayserispor'dan toy ve heyecanlı bir şekilde geldiğim bu kapıdan kaptanlık mertebesine erişmiş bir tecrübeli oyuncu olarak çıkıyorum. Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. Benim bu kulübe transferini sağlayan ve ömür boyu unutamayacağım bir şeref madalyasına sahip olma vesile olan eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimini teşekkür ediyorum. Bununla birlikte, bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaman biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele ve kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. Son olarak büyük Fenerbahçe taraftarlarına şunları söylemek istiyorum; Oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki 3 numaralı çubuklu giymek için her zaman hazır olmak için tüm gayreti gösterdim oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak bu formaya; arkamızdaki milyonlarca taraftarı layık olmaya çalıştım. Şimdi 3 numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum."

İşte Hasan Ali Kaldırım'ın veda mesajı!



