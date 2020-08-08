Son dakika | Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'de...

Fenerbahçe'ye veda ettiğini açıklayan Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir ile anlaştı. 8 sezon boyunca Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki oyuncu Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 13:08 Son Güncelleme:
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Son dakika | Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'de...

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu. Kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir ile anlaştı. Bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Hasan Ali Kaldırım kısa süre içinde Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki sağ bek 8 sezondur Fenerbahçe forması giyiyordu.

Fenerbahçe Caner Erkin ve Novak ile sözleşme imzaladıktan sonra Hasan Ali Kaldırım ile devam etmeme kararı almıştı.

Hasan Ali Kaldırım kısa süre önce Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurmuştu...

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL


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