Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu. Kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir ile anlaştı. Bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Hasan Ali Kaldırım kısa süre içinde Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki sağ bek 8 sezondur Fenerbahçe forması giyiyordu.

Fenerbahçe Caner Erkin ve Novak ile sözleşme imzaladıktan sonra Hasan Ali Kaldırım ile devam etmeme kararı almıştı.

Hasan Ali Kaldırım kısa süre önce Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurmuştu...

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL



