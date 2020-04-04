Son dakika | Hangi illere yolculuk yasak? Seyahat yasağı olan iller hangileri? Kendi aracınla yolculuk yasak mı?
Corona Virüs salgını nedeniyle ülkemizdeki kısıtlamalar arttı. Son dakika haberine göre 30 ile giriş çıkışlar yasaklandı. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan önemlerin genişletildiğini söyledi. "Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." diyen Cumhurbaşkanı iller arası yolculuğun yasaklandığını söyledi. Erdoğan 30 ile araç giriş çıkışlarının kısıtlandığını bildirdi. Peki, Özel araçla seyahat yasak mı? Hangi illerde seyahat yasak? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona Virüs tedbirlerine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Ülkemizde alınan önlemlerin genişletildiğini açıklayan Erdoğan, 30 ile ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren araç giriş çıkışlarının kısıtlandığını bildirdi. Son dakika seyahat yasağı olan iller ve hangi illerde seyahat yasak soruları da aranmaya başladı. Peki, Seyahat yasağı olan iller hangileri? Özel araçla seyahat yasak mı? Hangi illerde seyahat yasak? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...
HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAKLANDI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
"Bu gece itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız."
İçişleri Bakanlığı 81 ile seyahat yasağı ile ilgili genelge gönderdi. Genelge'de şu ifadeler kullanıldı;
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve denizyolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.
30 BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi