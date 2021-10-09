TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni hocamızla ilk maçımıza çıktık. Yeni oyuncular dahil oldu. Ben bu 5-6 günlük sürede genel manada memnunum. Çünkü çalışma ortamı, konsantrasyon ve iletişim çok iyiydi. Erken golde bulduk. Ancak Norveç takımı da iyi hazırlamış. Onları da tebrik etmek lazım. 1-1 bizi memnun etmedi. Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş. Geriye gitmiş. Takım halinde hakeret etmede sıkıntılar çekti. Bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Genel manada 5-6 günlük çalışmamızdan memnunum. Oynadığımız oyunun yeterli olmadığını kabul ediyoruz. Takım halinde iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz.

Şansımız devam ediyor. Bu şansımızı devam ettirmek istiyoruz. Kısa vadeli hedef dünya şampiyonasına katılmak. İlk sınavımızda berabere kaldık. Letonya'da kazanarak şanmızı korumak istiyoruz ve buradaki oyunu daha ileriye taşımak istiyoruz.

Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz. Adı Ferdi, bir Türk kardeşimiz.