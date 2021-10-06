Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 8 Ekim'de oynanacak Norveç maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım durumuna ilişkin de bilgilerini, görüşlerini paylaştı.





İşte Hamit Altıntop'un açıklamaları:

"İlk önce Nihat Özdemir başkanımıza ve yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Yeni dönemde bana bir sorumluluk verdiler. Bunu seve seve kabul ettim. Bu zor, ağır süreci keyfe çevirme niyetindeyim. İnanıyorum ki futbol bir oyundur ve bunu da keyfe, eğlenceye çevirmek gerekir. Gelecekte hangi pozisyonda, hangi arkadaşlar yer alacak; görev paylaşımı çok önemli olacaktır"

"Takımın önünde sarf ettiğim bazı kelimeleri burada da sarf etmek istiyorum. Samimiyet, güven ve istişareye çok önem vereceğiz. Yolun başındayız. Samimiyetle, güvenle, istişareyle yol üzerinde değişikliklerle, doğru kararlarla güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum"

"Ben ilk önce Türkiye futboluna birikimimi, tecrübemi üstüne karakterimi, kişiliğimi koyarak hizmet etmek istiyorum. Almanya'da doğmama, büyümeme, orada eğitim almama bir Türkiye hayalim, burada yaşama, hayatımı kurma hayalim vardı. O gün hissiyatlarıma göre bu ön plana çıkmıştı. Ama ilk günden itibaren çok çok kararlıydım. Son iki senede bu pozisyona hazırlanma gibi bir fırsatım oldu. Selim Bey'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Selim Bey, dönem dönem beni dahil etti ve istişare etme fırsatımız oldu. Kendisinden çoğu noktada bazı şeyler öğrenebildim. Bu, çok çok değerliydi. İki sene yönetimde olunca gidişatı daha yakından takip etme fırsatım oldu. Ama bilinçli mi bu hazırlığı yaptım? Hayır. Bu futbolculuk dönemimde de olan bir şeydi. Burnumu kimseyi rahatsız etmeden bir yerlere sokmaya meraklıydım. Bilinçli değildi ama şimdi daha bilinçli, olumlu yaklaşabiliyorum olaylara"

'Sevecen bir yapısı var hocamızın'

"Stefan Kuntz'un oyunculuk zamanını kendi adıma çok iyi hatırlamıyorum. Araştırmalarda maçlarını analiz etme şansım oldu. Kendisi futbolun her alanında görev aldı. Farklı farklı tecrübeler edindi. Burada en önemli unsur son 5 yıl. 2016-21 arasındaki Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki çalışmalarıydı. 3 final oynayıp 2'sini kazanmak... Hocalarımız bilir genç yaş grubuyla çalışıp onları takım yapmak çok kolay değildir. 1995-96 Beşiktaş tecrübesi de onun adına bir artıydı. Görüşmelerimizde frekansların çok birbirine yakın olması, hırslı olması, hedeflerinin büyük olması... Diğer taraftan da istişareye açık, uyumlu, sevecen bir yapısı var hocamızın"

'A Milli Takımın görevi sadece maç kazanmak değil'

"Norveç mağlubiyeti dünyanın sonu olmaz elbette ama şekli çok önemli. Biz burada modern futboldan bahsederken özgüveni sahaya yansıtan bir ekip istiyoruz. Bunu sahaya yansıtıp yenildiğinizde bu kabul edilebilir olabilir. Futbolda her şey olur. Bizim burada ilk günden itibaren gösterdiğimiz olay, biz herkesi dahil etmek istiyoruz. Medyayı, halkımızı... Her gün iki futbolcumuz basınla iletişime geçiyor. Özellikle A Milli Takımın görevi sadece maç kazanmak değil. Örnek olması, mütevazi olması, insanımıza ümit vermesi... Bu unsurlar da bizim çok önemli ama skorun da öneminin farkındayız. Kazanmak için oynayacağız. Cuma günü de daha iyi bir futbolu yansıtıp maçı kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası şansımızı korumak istiyoruz"

"Kuntz'un buraya gelme nedeni sahadaki oyunu belirleyip ona göre bir kadro kurması. Elbette ben ve etrafımızdaki değerli arkadaşlarımız, kendi düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Kendisi de bunu öğrenmek istiyor. Bu çok çok önemli. Masada oturup istişare ediyoruz. Ben de doğal olarak fikirlerimi söylüyorum. Ama günün sonunda oyun olarak da, skor olarak da hocamız hesap verecektir. Burada son karar Stefan Kuntz'undur. Bu da doğrusudur. Ben de zaman zaman hatırlatmalarda bulunurum. Geçmiş senaryoyu hiçbir önyargı olmadan iletmeye çalışıyorum"

'Burası kulüp değil! Bayrak, milli takım seçilmez'

"Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüp olan Fenerbahçe 'mizde forma giyiyor. Çok da yetenekli bir futbolcumuz. Biz kendisiyle aslında bir temasa geçti. Kendisi üç tane seçeneği olduğunu söyledi. Bu seçenekleri annesinden dolayı Kanada için oynamak, Hollanda'da bir geçmişi olduğu için Hollanda ki zaten orada ümit milli takımda oynadı ve Türkiye'miz... Burada kendisi karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamız da takımda isterse kendisini burada görmek isteriz. Bayrak, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassas olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda kimseyi de çok ağır eleştirmek istemiyorum. 18-19 yaşında çocuklara baskı yapılıyor sert şekilde. Ama kendileri de bu kararları belirtirlerse iyi olur. Burası kulüp değil. Biz sokağa çıkıp futbolcu arayıp, 'Bizim için oynar mısın?' diye yalvarma durumu olamaz. Galiba istediğim mesajı verebildim. Milli takım her zaman çok değerlidir. Bayrağımız sorgulanamaz veya seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık net belli etsin. Bizler de en şeffaf şekilde doğru kararı vermeye çalışacağız"