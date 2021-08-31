Galatasaray forması altında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu, sezon başında kulübü Brendford'a dönmüştü. Gün içerisinde Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Halil Dervişoğlu için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford kulübü ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Dervişoğlu'nun yeniden kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacağı belirtildi.

Euro 2020 kadrosuna girdi

21 yaşındaki Halil Dervişoğlu geçen sezon Galatasaray'da 12 maçta 3 gol - 1 asist yapmış, son dönemde gösterdiği performans ile Euro 2020 kadrosunda da yer almayı başarmıştı.

Yakup Çınar / Fanatik Özel