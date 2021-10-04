Son dakika: Halil Dervişoğlu A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

TFF, Halil Dervişoğlu'nun, A Milli Takım 'ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların kadrosuna Kenan Karaman yerine dahil edildiğini açıkladı.

Beşiktaş ’ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan Milli futbolcu Kenan Karaman’ın yerine Galatasaray ’dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Ekim’de Norveç ve 11 Ekim’de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı.

Beşiktaş’ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman’ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dâhil edildi.







