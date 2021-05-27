Son dakika! Halil Akbunar sedyeyle çıktı! Azerbaycan maçında üst üste kötü haberler
Türkiye-Azerbaycan maçında son dakika gelişmesi... Hazırlık maçında Azerbaycan’ı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda konuk eden A Milli Futbol Takımı, şok üstüne şok yaşadı. Altay Bayındır'ın ardından Halil Akbunar da darbeye bağlı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Hazırlık maçında Azerbaycan’ı konuk eden A Milli Takımımız'da çifte sakatlık yaşandı. 72. dakikada sakatlanan Altay Bayındır'ın ardından Halil Akbunar da oyuna devam edemedi.
84. dakikada Tamkin Khalilzade'nin sert faulü sonrası yerde kalan Halil'in ilk tedavisi sahada yapıldı. A Milli formayı 2. kez terleten 28 yaşındaki oyuncunun acısı gözlerinden okundu. Tecrübeli kanat oyuncusu, ayağa kalkmakta zorluk yaşayınca sedyeyle kenara alındı.